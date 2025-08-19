Pierre Poilievre ha fatto organizzare apposta il voto in un distretto in cui era certo di vincere, e per protesta alla fine c’erano più di 200 altri candidati
Continua a leggere: La strana rielezione del leader dei Conservatori canadesi
Fonte: il Post
La strana rielezione del leader dei Conservatori canadesi
19 Ago 2025 • 0 commenti
Pierre Poilievre ha fatto organizzare apposta il voto in un distretto in cui era certo di vincere, e per protesta alla fine c’erano più di 200 altri candidati
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.