Nell’ultima partita dei Mondiali in programma venerdì, la Svizzera ha battuto 2-1 in rimonta la Serbia grazie ai gol nel secondo tempo di Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri. La Serbia era andata in vantaggio nei minuti iniziali con un colpo di

The post La Svizzera ha vinto 2-1 contro la Serbia nel Gruppo E dei Mondiali appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Sport