Serve a compensare i diritti d’autore di canzoni o video memorizzati, anche se le abitudini sono cambiate: e nonostante questo potrebbe aumentare
Continua a leggere: La tassa sulla memoria degli smartphone che forse non sapete di pagare
Fonte: il Post
La tassa sulla memoria degli smartphone che forse non sapete di pagare
29 Ago 2025 • 0 commenti
Serve a compensare i diritti d’autore di canzoni o video memorizzati, anche se le abitudini sono cambiate: e nonostante questo potrebbe aumentare
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.