Continua a leggere: L’alpinista italiano Luca Sinigaglia è morto sul Pik Pobeda in Kirghizistan, mentre cercava di soccorrere un’alpinista russa
Fonte: il Post
L’alpinista italiano Luca Sinigaglia è morto sul Pik Pobeda in Kirghizistan, mentre cercava di soccorrere un’alpinista russa
21 Ago 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: L’alpinista italiano Luca Sinigaglia è morto sul Pik Pobeda in Kirghizistan, mentre cercava di soccorrere un’alpinista russa
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.