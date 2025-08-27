Continua a leggere: L’Antitrust ha multato la società editrice di Forbes Italia per 150mila euro, per aver fatto pubblicità occulta in una guida di ristoranti
Fonte: il Post
L’Antitrust ha multato la società editrice di Forbes Italia per 150mila euro, per aver fatto pubblicità occulta in una guida di ristoranti
27 Ago 2025 • 0 commenti
