Un uomo ha sfondato l’ingresso con un’automobile durante una funzione e ha iniziato a sparare: due persone sono state uccise
Fonte: il Post
L’attacco armato in una chiesa mormone del Michigan, negli Stati Uniti
28 Set 2025 • 0 commenti
