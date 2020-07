L’attrice statunitense Naya Rivera, famosa soprattutto per la serie tv Glee, è annegata in un lago in California, dice la polizia locale. Mercoledì 8 luglio l’attrice aveva noleggiato una barca per fare una gita insieme al figlio, ma dopo tre ore

Continua a leggere: L’attrice statunitense Naya Rivera, famosa soprattutto per la serie tv “Glee”, è annegata in un lago in California, dice la polizia locale

Fonte: il Post Mondo