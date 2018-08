Un portavoce del governo della Repubblica Democratica del Congo ha detto che l’attuale presidente Joseph Kabila non si ricandiderà alle elezioni presidenziali previste per dicembre, e che il candidato della coalizione sarà invece Emmanuel Ramazani Shadary, ex ministro dell’Interno. Kabila, fondatore del

The post L’attuale presidente del Congo Joseph Kabila non si ricandiderà alle elezioni di dicembre appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo