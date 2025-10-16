L’accusa non ha ancora chiaro cosa sia successo nel momento decisivo prima dell’incidente, nonostante molte consulenze tecniche
Continua a leggere: Le indagini sulla morte di Ramy Elgaml sono ancora ferme a questa immagine
Fonte: il Post
Le indagini sulla morte di Ramy Elgaml sono ancora ferme a questa immagine
16 Ott 2025 • 0 commenti
L’accusa non ha ancora chiaro cosa sia successo nel momento decisivo prima dell’incidente, nonostante molte consulenze tecniche
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.