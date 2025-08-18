Le indagini sulla sparatoria a Ischia

Un uomo ha tentato di uccidere l’ex moglie, ora ricoverata a Napoli, e ha ucciso il compagno di lei e la madre, con cui era in vacanza sull’isola; poi si è sparato
18 Ago 2025 • 0 commenti
