Una delle più antiche squadre femminili di basket degli Stati Uniti ha cominciato ad avere successo da quando sono arrivati un bel po’ di soldi e una giocatrice come poche altre al mondo
Le New York Liberty c’erano dall’inizio, ma vincono da poco
17 Set 2025 • 0 commenti
