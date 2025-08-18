Domani entra in vigore l’obbligo per gli operatori di bloccare il telemarketing fatto con numeri fissi stranieri che si fingono italiani
Fonte: il Post
Le nuove regole per provare a limitare le maledette chiamate dei call center
18 Ago 2025 • 0 commenti
Domani entra in vigore l’obbligo per gli operatori di bloccare il telemarketing fatto con numeri fissi stranieri che si fingono italiani
