Ma la discussione ha implicazioni più grandi, che riguardano le difficoltà dei comuni con i problemi di spaccio e sicurezza
Continua a leggere: Le pipe per il crack stanno facendo litigare governo e comune di Bologna
Fonte: il Post
Le pipe per il crack stanno facendo litigare governo e comune di Bologna
4 Set 2025 • 0 commenti
Ma la discussione ha implicazioni più grandi, che riguardano le difficoltà dei comuni con i problemi di spaccio e sicurezza
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.