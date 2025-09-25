Nel nord dell’India i manifestanti chiedono di diventare uno stato federale: almeno quattro sono stati uccisi in scontri con la polizia
Fonte: il Post
Le più violente proteste per l’autonomia del Ladakh degli ultimi anni
25 Set 2025 • 0 commenti
