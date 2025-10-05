Ma non saranno davvero democratiche: il processo elettorale è stato accusato di non essere rappresentativo delle molte minoranze etniche e religiose
Fonte: il Post
Le prime elezioni in Siria dalla fine della dittatura
5 Ott 2025 • 0 commenti
