Sono state ampiamente condivise fino alla richiesta di vietare la partecipazione agli attori Gal Gadot e Gerard Butler, invece molto criticata
Le proteste per la Palestina sono diventate una questione a Venezia
29 Ago 2025 • 0 commenti
