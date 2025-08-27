È stata chiamata Ned e ha il guscio che gira verso sinistra, quindi non si può accoppiare con quelle a cui gira verso destra, cioè quasi tutte
Continua a leggere: Le ricerche per una compagna di una lumaca molto rara, in Nuova Zelanda
Fonte: il Post
Le ricerche per una compagna di una lumaca molto rara, in Nuova Zelanda
27 Ago 2025 • 0 commenti
È stata chiamata Ned e ha il guscio che gira verso sinistra, quindi non si può accoppiare con quelle a cui gira verso destra, cioè quasi tutte
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.