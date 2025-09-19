Nella fase a gironi sono state eliminate alcune delle migliori squadre del torneo; ma non l’Italia, che agli ottavi giocherà contro l’Argentina
Fonte: il Post
Le tante sorprese ai Mondiali maschili di pallavolo
19 Set 2025 • 0 commenti
