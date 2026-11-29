Minaccia di fare ricorso alla Corte Costituzionale per i fondi insufficienti previsti nella legge di bilancio, in uno scontro che va avanti da settimane
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Fonte: il Post
L’Emilia-Romagna contro il governo per i pochi soldi alla sanità
29 Nov 2026 • 0 commenti
Minaccia di fare ricorso alla Corte Costituzionale per i fondi insufficienti previsti nella legge di bilancio, in uno scontro che va avanti da settimane
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