Ne venivano prodotte illegalmente milioni al giorno, dentro a una specie di bunker a cui si accedeva da un ingresso nascosto azionato da un telecomando
Fonte: il Post
L’enorme fabbrica sotterranea di sigarette scoperta a Cassino
27 Set 2025 • 0 commenti
