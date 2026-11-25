Per evitare il rischio di una detonazione accidentale, ma alcuni gruppi ambientalisti temono la dispersione di piombo nell’aria
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Fonte: il Post
L’esercito statunitense farà esplodere cinque tonnellate di esplosivo degradato in Iowa
25 Nov 2026 • 0 commenti
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