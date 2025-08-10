E chiedono di includere Zelensky, dopo l’annuncio di un incontro tra Trump e Putin su un possibile accordo di pace
Continua a leggere: L’Europa e l’Ucraina non vogliono rimanere fuori dalle trattative con la Russia
Fonte: il Post
L’Europa e l’Ucraina non vogliono rimanere fuori dalle trattative con la Russia
10 Ago 2025 • 0 commenti
E chiedono di includere Zelensky, dopo l’annuncio di un incontro tra Trump e Putin su un possibile accordo di pace
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.