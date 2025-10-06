Continua a leggere: L’ex leader delle milizie arabe Janjawid è stato giudicato colpevole di crimini di guerra e contro l’umanità per i massacri nel Darfur
Fonte: il Post
L’ex leader delle milizie arabe Janjawid è stato giudicato colpevole di crimini di guerra e contro l’umanità per i massacri nel Darfur
6 Ott 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: L’ex leader delle milizie arabe Janjawid è stato giudicato colpevole di crimini di guerra e contro l’umanità per i massacri nel Darfur
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.