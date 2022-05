L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino è stata assolta in appello per falso ideologico in atto pubblico in merito a un debito non conteggiato in un bilancio comunale. In primo grado, nel settembre del 2020, era stata condannata a sei mesi

Continua a leggere: L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino è stata assolta in appello per falso ideologico in atto pubblico

Fonte: il Post Politica