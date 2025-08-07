Nella notte si affronteranno la tennista ex numero 1 Naomi Osaka, che non vince un torneo da 4 anni, e la diciottenne Victoria Mboko, alla sua prima finale
Continua a leggere: L’inattesa finale del torneo WTA 1000 di Montreal
Fonte: il Post
L’inattesa finale del torneo WTA 1000 di Montreal
7 Ago 2025 • 0 commenti
Nella notte si affronteranno la tennista ex numero 1 Naomi Osaka, che non vince un torneo da 4 anni, e la diciottenne Victoria Mboko, alla sua prima finale
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.