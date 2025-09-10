Due politici sono accusati di aver diffuso una foto intima dell’ex consigliere comunale Tommaso Cocci per spingerlo a lasciare la politica
Fonte: il Post
L’inchiesta sui ricatti dentro Fratelli d’Italia a Prato si allarga
10 Set 2025 • 0 commenti
Due politici sono accusati di aver diffuso una foto intima dell’ex consigliere comunale Tommaso Cocci per spingerlo a lasciare la politica
