In due anni la procura ha prodotto 60 faldoni di documenti e 80 terabyte di foto e video: mandare tutto agli avvocati è complicato
Continua a leggere: L’inchiesta sulla strage di Brandizzo è letteralmente troppo pesante
Fonte: il Post
L’inchiesta sulla strage di Brandizzo è letteralmente troppo pesante
18 Set 2025 • 0 commenti
In due anni la procura ha prodotto 60 faldoni di documenti e 80 terabyte di foto e video: mandare tutto agli avvocati è complicato
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.