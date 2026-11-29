Continua a leggere: L’Iran avrebbe usato Starlink per colpire obiettivi statunitensi durante la guerra in Medio Oriente, secondo il Washington Post
Fonte: il Post
L’Iran avrebbe usato Starlink per colpire obiettivi statunitensi durante la guerra in Medio Oriente, secondo il Washington Post
29 Nov 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: L’Iran avrebbe usato Starlink per colpire obiettivi statunitensi durante la guerra in Medio Oriente, secondo il Washington Post
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