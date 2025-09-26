La gran parte dei 200 milioni di euro previsti dal PNRR per superare i “ghetti” di chi lavora nell’agricoltura non verrà spesa
Fonte: il Post
L’Italia ha perso un’occasione per migliorare le condizioni dei braccianti
26 Set 2025 • 0 commenti
La gran parte dei 200 milioni di euro previsti dal PNRR per superare i “ghetti” di chi lavora nell’agricoltura non verrà spesa
