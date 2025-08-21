Un gruppo di economisti ha provato a stimare il costo di frasi lunghe, contorte e difficili da interpretare: sono venuti fuori tanti miliardi
L’Italia perde un sacco di soldi per colpa delle leggi scritte male
21 Ago 2025 • 0 commenti
Un gruppo di economisti ha provato a stimare il costo di frasi lunghe, contorte e difficili da interpretare: sono venuti fuori tanti miliardi
