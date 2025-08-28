La Serbia di Jokic, la Grecia di Antetokounmpo, la Slovenia di Doncic e la Francia senza Wembanyama, ai campionati Europei di basket dove l’Italia gioca oggi la sua prima partita
Fonte: il Post
L’NBA che c’è, e quella che manca, a questo Eurobasket
28 Ago 2025 • 0 commenti
