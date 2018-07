Casey Bloys, il capo della programmazione del network americano HBO, ha detto che l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, la popolare serie tv fantasy, andrà in onda nella prima metà del 2019. Non ci sono indicazioni più precise sul giorno

