Continua a leggere: L’Ucraina ha colpito un oleodotto che porta petrolio russo in Ungheria e Slovacchia, interrompendo temporaneamente la fornitura
Fonte: il Post
L’Ucraina ha colpito un oleodotto che porta petrolio russo in Ungheria e Slovacchia, interrompendo temporaneamente la fornitura
22 Ago 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: L’Ucraina ha colpito un oleodotto che porta petrolio russo in Ungheria e Slovacchia, interrompendo temporaneamente la fornitura
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.