Vari paesi vorrebbero approvare il prossimo bilancio e gli aiuti all’Ucraina prima della sua probabile vittoria alle presidenziali francesi
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Fonte: il Post
L’Unione Europea si sta preparando all’arrivo di Marine Le Pen
26 Nov 2026 • 0 commenti
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