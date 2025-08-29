un sito di notizie, fatto dai commentatori

L’uragano Katrina, 20 anni fa

L’uragano Katrina, 20 anni fa

29 Ago 2025 di hookii0 commenti

Il 29 agosto del 2005 uno degli uragani più forti di sempre causò la morte di quasi 1.400 persone e allagò per giorni New Orleans, anche per gravissimi errori umani
Continua a leggere: L’uragano Katrina, 20 anni fa
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.