E ha mobilitato l’esercito, intanto gli Stati Uniti hanno attaccato due barche venezuelane sostenendo che fossero legate al narcotraffico
Continua a leggere: Maduro è convinto che gli Stati Uniti vogliano invadere il Venezuela
Fonte: il Post
Maduro è convinto che gli Stati Uniti vogliano invadere il Venezuela
16 Set 2025 • 0 commenti
E ha mobilitato l’esercito, intanto gli Stati Uniti hanno attaccato due barche venezuelane sostenendo che fossero legate al narcotraffico
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.