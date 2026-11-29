È arrivato secondo nel Gran Premio di Valencia, ma soprattutto ha festeggiato il suo decimo titolo mondiale e una carriera eccezionale
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Fonte: il Post
Marc Márquez prima, durante e dopo la sua ultima gara in MotoGP
29 Nov 2026 • 0 commenti
È arrivato secondo nel Gran Premio di Valencia, ma soprattutto ha festeggiato il suo decimo titolo mondiale e una carriera eccezionale
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