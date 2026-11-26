Ci sono voli cancellati, blackout e inondazioni nel giorno di festa in cui molti americani viaggiano: sono interessate entrambe le coste
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Fonte: il Post
Negli Stati Uniti le tempeste stanno complicando il giorno del Ringraziamento
26 Nov 2026 • 0 commenti
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