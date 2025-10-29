Anche se per ora i Democratici 66, di centrosinistra, sembrano essere stati a sorpresa i più votati: l’estrema destra di Geert Wilders sarebbe arrivata seconda, poco distante
Fonte: il Post
Nei Paesi Bassi nessun partito ha un vantaggio netto, secondo gli exit poll
29 Ott 2025 • 0 commenti
