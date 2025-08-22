Continua a leggere: Nelle inchieste sull’urbanistica a Milano sono stati annullati gli arresti domiciliari per l’immobiliarista Manfredi Catella
Fonte: il Post
Nelle inchieste sull’urbanistica a Milano sono stati annullati gli arresti domiciliari per l’immobiliarista Manfredi Catella
22 Ago 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: Nelle inchieste sull’urbanistica a Milano sono stati annullati gli arresti domiciliari per l’immobiliarista Manfredi Catella
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.