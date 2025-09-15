Il primo ministro Pedro Sánchez ha sostenuto i manifestanti, in modo un po’ inusuale e mettendo in difficoltà l’opposizione di centrodestra
Fonte: il Post
15 Set 2025 • 0 commenti
