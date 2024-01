Nessuno tocchi Pirrone

«Chi sostiene una delle cinque tesi tipiche dei sedicenti scettici contemporanei, come per esempio “il cambiamento climatico non è causato dall’uomo”, non può essere considerato a rigore uno scettico: afferma di aver trovato la verità, è un dogmatico. Si dirà: vale lo stesso per chi afferma il contrario, “il cambiamento climatico è causato dall’uomo”. Sembrerebbe così, ma le due tesi non stanno su uno stesso piano. Per una ragione molto banale: una è falsa e l’altra è vera»

