Un governo di unità nazionale potrebbe superare le divisioni nel frammentato parlamento israeliano: le trattative sono in corso
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Fonte: il Post
Netanyahu ha proposto a Eisenkot un accordo per alternarsi come primi ministri
28 Nov 2026 • 0 commenti
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