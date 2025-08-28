Anche se ha alcune cose in comune, il protagonista del film che ha aperto la Mostra del cinema di Venezia è un altro tipo di presidente della Repubblica
Fonte: il Post
Non è Mattarella il protagonista di “La grazia” di Paolo Sorrentino
28 Ago 2025 • 0 commenti
Anche se ha alcune cose in comune, il protagonista del film che ha aperto la Mostra del cinema di Venezia è un altro tipo di presidente della Repubblica
