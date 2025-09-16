Le nevrosi feline per il cibo se la giocano solo con quelle dei loro umani, racconta Matteo Bordone nel suo libro “Confessioni di un gattaro”
16 Set 2025
