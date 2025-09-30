un sito di notizie, fatto dai commentatori

“Non lo so se mi conviene”

“Non lo so se mi conviene”

30 Set 2025 di hookii0 commenti

«Eppure, a pensarci bene, è proprio sulla base di questi stessi parametri che dovremmo riconoscere, anzi ammettere di “stare bene”: ovvero di godere di libertà, tutele, occasioni, beni materiali, esperienze che sono negate a moltitudini»
Continua a leggere: “Non lo so se mi conviene”
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.