Non volevo essere Britney Spears

27 Ago 2025 di hookii0 commenti

«Nel 1999, quando “…Baby One More Time” fu il disco più venduto, avevo i capelli rasati e cacciavo lucertole col mio vicino di casa. Stavo rifiutando il suo modello di femminilità o cercavo di aderire a quello maschile?»
