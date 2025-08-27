«Nel 1999, quando “…Baby One More Time” fu il disco più venduto, avevo i capelli rasati e cacciavo lucertole col mio vicino di casa. Stavo rifiutando il suo modello di femminilità o cercavo di aderire a quello maschile?»
Fonte: il Post
Non volevo essere Britney Spears
27 Ago 2025 • 0 commenti
