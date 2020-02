Norbert Feher, l’uomo serbo conosciuto sui giornali italiani come “Igor il russo”, accusato di aver commesso tre omicidi in Spagna e due in Italia, è stato condannato a 21 anni di carcere dal tribunale di Teruel, in Spagna, per tentato omicidio.

Continua a leggere: Norbert Feher, anche conosciuto come “Igor il russo”, è stato condannato in Spagna a 21 anni di carcere per tentato omicidio

Fonte: il Post Mondo