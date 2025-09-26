In un discorso molto atteso: ci si aspetta che protesti contro il riconoscimento della Palestina da molti paesi occidentali, e forse annunci ritorsioni
Fonte: il Post
Oggi Benjamin Netanyahu parla alle Nazioni Unite
26 Set 2025
In un discorso molto atteso: ci si aspetta che protesti contro il riconoscimento della Palestina da molti paesi occidentali, e forse annunci ritorsioni
