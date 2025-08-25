Un fotografo in campo mentre un tennista stava per vincere, l’altro tennista – Daniil Medvedev – che dà di matto e il pubblico che fa baccano per bloccare la partita
Continua a leggere: Otto minuti di grande caos in campo e sugli spalti agli US Open
Fonte: il Post
Otto minuti di grande caos in campo e sugli spalti agli US Open
25 Ago 2025 • 0 commenti
Un fotografo in campo mentre un tennista stava per vincere, l’altro tennista – Daniil Medvedev – che dà di matto e il pubblico che fa baccano per bloccare la partita
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.